Silahıyla oynarken 19 yaşındaki gencin ölümüne neden oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan bir kişi oynadığı silahın ateş alması sonucu 19 yaşındaki gencin ölümüne neden oldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan bir kişi oynadığı silahın ateş alması sonucu 19 yaşındaki gencin ölümüne neden oldu.

Olay, Bafra ilçesi Yakıntaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turan U. (66) ruhsatlı tabancasıyla oynarken silah ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun komşusu 19 yaşındaki Onur Temiz'in göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Onur Temiz, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Turan U. gözaltına alınırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN