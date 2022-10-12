Silahıyla gelip 2 kişiyi vurdu! Kan donduran suikasta tepki bile vermediler

Geçtiğimiz günlerde Brezilya'da yaşanan suikast kameralara yansıdı. Görüntülerde bir dükkanın önüne gelen saldırganın 2 kişiyi öldürdüğü görüldü. Bölgede bulunan diğer şahısların ise olaya tepki vermemesi ilginç anlara sahne oldu.

Brezilya'da 5 kişinin bulunduğu bir dükkanın önünde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybederken o anlar kameraya yansıdı.

İNSANLARIN RAHATLIĞI PES DEDİRTTİ

Görüntülerde, saldırganın 2 kişiyi kurşuna dizerek öldürdüğü anlar yer alırken, olay yerinde bulunan şahısların saldırıya tepki vermeyip normal bir durum gibi oturmaya devam etmesi ise gündem oldu.