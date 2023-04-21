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Silahını temizlerken yanlışlıkla annesini vurdu

Silahını temizlerken yanlışlıkla annesini vurdu

3. Sayfa Haberleri

Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahıs silahını temizlerken yanlışlıkla annesini vurdu.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahıs silahını temizlerken yanlışlıkla annesini vurdu.

Olay, İshaklı Mahallesi Oruç Reis Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan bayram için Bafra'ya gelen Bünyamin A. (36), evde temizlediği silahı ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun annesi Hatice A.'nın (58) karnına isabet etti. Ağır yaralanan Hatice A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine kısa sürede gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri Bünyamin A.'yı olayda kullanılan silahla birlikte gözaltına aldı. Şahsın alkollü olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

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