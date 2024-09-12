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Silahı Patlamayan Şahıs Tutuklandı

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Samsun'da bir kişiye silah çekip tetik düşürmesine rağmen silah patlamayınca kaçan şahıs yakalandı ve tutuklandı.

Samsun'da bir kişiye silah çekip tetik düşürmesine rağmen silah patlamayınca kaçan şahıs yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaklaşık bir ay önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.A. (27), aralarında husumet bulunan L.B.'ye (27) silah çekip ateş etmek istedi. Tetiği çekmesine rağmen silah ateş almayınca kaçan B.A., dün Atakum ilçesinde polis tarafından 1 adet ruhsatsız tabancayla birlikte yakalandı. 4 ayrı suçtan da aranması olduğu öğrenilen B.A., Tekkeköy Polis Merkezine teslim edilerek bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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