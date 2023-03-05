Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silah sesleri polisi alarma geçirdi

3. Sayfa Haberleri

Silah sesleri polisi alarma geçirdi

Muğla'nın Dalaman ilçe merkezinde akşam saatlerinde bir apartman dairesinden gelen sesler üzerine Dalaman Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri alarma geçti.

Muğla'nın Dalaman ilçe merkezinde akşam saatlerinde bir apartman dairesinden gelen sesler üzerine Dalaman Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri alarma geçti.

İddiaya göre Atatürk Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinden silah sesleri gelmeye başladı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine belirlenen adrese Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Çevik Kuvvet ekipleri silah seslerinin geldiği dairede R.B. isimli bir kişinin B.C. isimli bir bayanla tartıştığı ileri sürüldü.

Dairede bulunan B.C isimli şahıs çevik kuvvet ekipleri tarafından odadan dışarı çıkarılırken, R.B. ise ekiplerin ikna etmesi sonucu yakalandı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Dalaman 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title