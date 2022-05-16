Silah kaçakçısından ele geçirilen çok sayıda fişek şaşırttı - Haberler

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Silah kaçakçısından ele geçirilen çok sayıda fişek şaşırttı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Silah kaçakçısından ele geçirilen çok sayıda fişek şaşırttı

Denizli'de 2 kaçakçıdan 70 bin dolma sigara ve litrelerce sahte alkol, 1 şüpheliden ise 2 tabanca ve 1064 adet fişek ele geçirildi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de 2 kaçakçıdan 70 bin dolma sigara ve litrelerce sahte alkol, 1 şüpheliden ise 2 tabanca ve 1064 adet fişek ele geçirildi.

Denizli'de "Tütün ve Tütün Mamulleri - Alkollü İçki Kaçakçılığı" suçları ile ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen 2 operasyonda, 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçu" çerçevesinden adli makamlarca işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 70 bin adet kaçak dolma sigara, 169 litre sahte alkol ele geçirildi.

Öte yandan silah kaçakçısından ise 2 tane ruhsatsız tabanca ve iş yerinde yapılan aramada 1064 adet fişek ele geçirildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli, Sigara, Alkol, Silah, 3. Sayfa, Haberler

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