Silah kaçakçısına jandarmadan operasyon - Haberler

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Silah kaçakçısına jandarmadan operasyon

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Silah kaçakçısına jandarmadan operasyon

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin İstanbul'dan ruhsatsız tabanca kaçıracağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince şüpheli takibe alındı. Şüphelinin yolcu olarak bulunduğu otobüs yol kontrol noktasında durduruldu. Şüphelinin üzerinde ve valizinde yapılan arama 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca fişeği ve bir miktar kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ruhsatsız Silah, Jandarma, Elazığ, Silah, 3. Sayfa, Haberler

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