Silah Kaçakçısı Nevşehir'de Yakalandı
Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından silah kaçakçılığı suçundan aranan bir kişi Nevşehir'de yakalandı. Yakalanan şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından silah kaçakçılığı suçundan aranan 1 kişi Nevşehir'de yakalandı.
Edinilen bilgiye göre 'Silah ticareti' suçundan Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan U.E.; Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan U.E.'nin ikameti, bağ evi ve işyerinde polis ekipleri arama yaptı. Yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kasatura, 106 adet 9mm fişek, 29 adet 45 mm fişek, 1 adet 7,65 mermi, 1 adet G3 tüfek mermisi, 1 adet tüfek dürbünü, 1 adet telsiz ele geçirildi.
Şüpheli U.E.; gerekli işlemlerinin ardından Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. - NEVŞEHİR