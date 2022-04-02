Silah atarak Ramazan'ı karşılayanlara polis engeli

KARTEPE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde polis ekiplerinin Ramazan ayını silah atarak karşılamak isteyenlere yönelik düzenlediği asayiş uygulamasında durdurulan araçlardan çok sayıda silah ve fişek çıktı. Olayla ilgili 12 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartepe ilçesinde Ramazan ayına girerken yaşanan silahlı kutlamaların önüne geçmek için çalışma başlattı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yapılan uygulamalarla, şüphelendikleri araçları ve şahısları durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda 7 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet tabanca fişeği, 28 adet dolu kartuş ve 62 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu belirlenen 12 şahıs hakkında 6136 S.K.M ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçundan adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa