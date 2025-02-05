Sıla Bebek Davası Karar Duruşması 7 Şubat'a Ertelendi
Tekirdağ'da görülen Sıla bebek davasında mahkeme, karar duruşmasını 7 Şubat 2025 tarihine erteledi. Kamuoyunun ilgisini çeken davada kararın bir sonraki duruşmada açıklanması bekleniyor.
Tekirdağ'da görülen Sıla bebek davasında karar duruşması 7 Şubat tarihine ertelendi.
Mahkeme, bugün görülen duruşmada davayı 7 Şubat 2025 tarihine erteledi. Kamuoyunun yakından takip ettiği davada karar, bir sonraki duruşmada açıklanması bekleniyor. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa