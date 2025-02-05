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Sıla Bebek Davası Karar Duruşması 7 Şubat'a Ertelendi

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Tekirdağ'da görülen Sıla bebek davasında mahkeme, karar duruşmasını 7 Şubat 2025 tarihine erteledi. Kamuoyunun ilgisini çeken davada kararın bir sonraki duruşmada açıklanması bekleniyor.

Tekirdağ'da görülen Sıla bebek davasında karar duruşması 7 Şubat tarihine ertelendi.

Mahkeme, bugün görülen duruşmada davayı 7 Şubat 2025 tarihine erteledi. Kamuoyunun yakından takip ettiği davada karar, bir sonraki duruşmada açıklanması bekleniyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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