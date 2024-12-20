Sıla bebeğin iddianamesinde şok detaylar ve ihmaller zinciri

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde annesi tarafından komşusuna bırakıldıktan sonra cinsel istismar ve şiddet mağduru olan 2 yaşındaki Sıla bebeğin hayatını kaybetmesi ile ilgili iddianamenin detayları ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 8 Eylül 2024 tarihinde 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmanın iddianamesi tamamlandı. Olay, "çocuk istismarı ve şiddet vakası" olarak kayıtlara geçti. Hazırlanan iddianamede şüphelilerden anne Bakiye Yeniçeri, komşu Kani A. ve sevgilisi Sanlı Ö.'nün ihmalleri ve eylemleri dolayısıyla Sıla bebeğin ölümüne neden oldukları ileri sürülüyor.

Kanlı bezi yok etmiş

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; şüpheli anne Bakiye Yeniçeri'nin, Sıla Yeniçeri'nin koruma ve bakımından sorumlu olduğu belirtilerek, velayetin kapsamı ve anne-babanın yükümlülüklerini yerine getirmediği, buna rağmen şüphelinin çocuğunu defalarca istismar ve şiddete maruz kalacağı bilinen bir ortama bırakmış olduğu, cinsel istismara dair delil niteliği taşıyan kanlı bezi yok ederek suç delillerini gizleme ve bildirim yapmama suçlarını işlediği ifade edildi. Bakiye Yeniçeri'nin ayrıca 8 Eylül 2024 tarihinde Sıla bebekte meydana gelen künt travma nedeniyle ölümüne neden olan olaylarda ihmali davranışıyla kasten adam öldürme suçunu işlediği iddia edildi.

Komşu Kani A.'nın, Sıla Yeniçeri'ye yönelik cinsel istismar suçlarına karışması ve çocuğu cebir kullanarak hürriyetinden yoksun bırakma eylemleriyle itham edildiği iddianamede ayrıca, DNA incelemeleri ve Adli Tıp raporlarıyla bu suçlamaların desteklendiği belirtildi. Olayda Kani A.'nın oğlu K.A.'nın ve komşu çocuğu G.K.'nin de istismar eylemlerine dahil olduğu ancak onun ayrı bir soruşturmayla ele alındığı bilgisi yer aldı.

Sanlı Ö. ise Sıla bebeğin cinsel istismara maruz kaldığını bilmesine rağmen yetkililere bildirimde bulunmamakla suçlandı. İddianamede, Sanlı Ö.'nün olayla ilgili gerekli sorgulamaları yapmamasının sorumluluğu arttırdığı belirtilerek "suçu bildirmeme" suçundan cezalandırılması istendi.

Ölüm sebebi kafaya darbe sonucu gelişen beyin kanaması

Adli Tıp Kurumundan alınan raporda, Sıla Yeniçeri'nin ölüm nedeninin kafasına alınan darbe sonucu gelişen beyin kanaması olduğu belirtilirken, olayla ilgili moleküler genetik incelemelerde de suçun failine yönelik delillerin bulunduğu açıklandı. Raporda ayrıca Sıla bebeğin anal bölgesinde travma bulguları tespit edildiği yer aldı.

Anne Bakiye delilleri yok etmiş

Şüpheli Bakiye Yeniçeri'nin Malkara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği 2 ayrı ifadesinde; Sanlı Ö. ile dini nikahlı evli olduğunu, kendisi ile 2 senedir tanıştığını, iki hafta kendi rızası ile Sanlı'nın ikametine geldiğini, Kani'nin yakın komşusu olduğunu, işi olduğu zamanlar kendi çocuklarını Kani ve çocuklarına bıraktığını, 2 Eylül 2024 tarihinde Sıla'nın darp edilmesi sebebi ile G.K.'den şikayetçi olduğunu, 5 Eylül 2024 tarihinde çocuklarını makarna yemeleri için K.A.'ya teslim ettiği, akşam çocuklarını geri aldığında Sıla'nın bezinde kan gördüğünü, kimse görmesin diye bezi çöpe attığını, kızına zarar verildiğini anladığını ancak kimsenin bilgisi olmasın diye örtbas ettiğini, sonra Sanlı'ya anlattığını, Sanlı'nın da 'Çocuk onlar ya' dediğini, kendisinin herhangi bir şey yapmadığını, 8 Eylül 2024 tarihinde çocuklarını K.A.'ya verdiğini, çocukların o evde oynadıklarını, orada uyudukları için almadığını ancak R.'nin kendisine Sıla'nın kustuğunu söylemesi üzerine Sıla'nın yanına gittiği ve hastaneye götürdüğünü' belirtirken; şüpheli Bakiye Yeniçeri'nin Malkara Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş olduğu ikinci ifadesinde ise, Sanlı ile iki haftadır birlikte yaşadığını, kendisinin ondan misafir olmayı talep ettiğini, aralarında dini nikah olmadığını, çocuklarını Sanlı ile hiç tek başlarına bırakmadığını, Kani'nin kendisine kızması sebebi ile çocuklarını Kani yokken onun evine bıraktığını, 6 Eylül 2024 tarihinde Sıla'nın bezinde kan gördüğünü ve bezi çöpe attığını, daha sonra Sıla'nın durumu kötü olur ve ailesinin kendisine kızmasından korktuğundan bezi başka bir yerdeki çöp konteynerine attığını, Sanlı'ya Sıla'nın bezinde kan gördüğünü, 'cinsel bir şey olabilir mi' diye sorduğunu, Sanlı'nın da kendisine 'Çocuk onlar ya' dediğini, (komşu çocukları) K.A ve G.K.'den şüphelendiğini ancak onların da annesiz büyüdüğünü bilmesi sebebi ile acıdığını, G.K.'ye acımadığını, daha sonra olayı G.K.'ye sorduğunda G.'nin kendisine K. ve Kani'den şüphelen dediğini, 8 Eylül 2024 tarihinde Sıla'nın düştüğünün kendisine söylendiğini, çocuklarının bakımını ihlal ettiğini, kimsesi olmadığı için onları Kani'lere bıraktığını belirttiği ifade edildi.

Şüpheli Bakiye Yeniçeri'nin Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş olduğu ifadesinde ise, "Sanlı'nın kendisini zorla Malkara'ya götürdüğünü, zorla konsmatris olarak çalıştırdığını, çalışma saatlerinin 16.00-02.00 arası olduğunu, kendisinin barda bulunduğu sıralarda çocuklarını Kani'nin ikametine bıraktığını, 8 Eylül 2024 tarihinde barda bulunduğu sırada Sıla'nın düştüğünü kendisine bildirdiklerini, 5 Eylül 2024 tarihinde Sıla'nın bezinde kan görmediğini ve bezi çöpe atmadığını, önceki beyanlarında psikolojisi bozuk olduğundan o şekilde beyanda bulunduğunu, Sıla'nın darp edilmesi ve istismara uğraması neticesinde tekrar darp edilip, istismara uğrayabileceğini ve hatta ölebileceğini düşündüğünü ancak çalışmaya zorlandığı için çocuklarını Kani'lere bıraktığını belirttiği" öğrenildi.

Babası olmadığını fakat 2 çocuğun da kendi üzerinde kayıtlı olduğunu iddia etti

Bakiye'nin resmi nikahlı eşi Ü.Y.'nin alınan ifadesinde özetle, Sıla bebeğin annesi Bakiye Yeniçeri'nin resmi nikahlı eşi olduğunu, kendisi ile altı yıl önce Tekirdağ ilinde evlendiklerini, evlendiklerinde eşinin Sıla bebeğin ablası olan A.Y.'ye hamile olduğunu, eşinin bebeğin babasının öldüğünü söylediğini, kendisinin de bu durumu kabul ettiğini, altı ay evli kaldığını, daha sonra ayrı yaşamaya başladıklarını ancak nafaka vermemek için boşanma davası açmadığını, Kayseri iline gittiğini, Bakiye ve başka kimse ile irtibat kurmadığını, resmi olarak boşanmadığı için eşi Bakiye Yeniçeri'nin ikinci çocuğu Sıla bebek doğduğunda kayıtlara babası olarak geçtiğini ancak bildiği kadarı ile Sıla bebeğin biyolojik babasının B.K. isimli şahıs olduğunu öğrendiğini, Bakiye'yi beş senedir görmediğini, her iki çocuğun da biyolojik babasının kendisinin olmadığını, eşinden boşanmadığı için iki çocuğunda nüfus kayıtlarında babası olarak yer aldığını, biyolojik babası olmasa da Sıla bebeğe yapılan eylemler sebebi ile davacı ve şikayetçi olduğunu beyan ettiği öğrenildi.

Şüpheli Sanlı Ö.'nün alınan ifadesinde, üzerine isnat edilen suçlamaları kabul etmeyerek, kendisinin ikamete geldiği çoğu zamanlarda çocukların ikamette olmadığını, Kani'nin de böyle bir şey yaptığını düşünmediğini, bu eylemi yapsa yapsa Kani'nin büyük oğlu K.A. ile G.K. isimli çocukların yapmış olabileceğini, kendisine bu iftirayı Bakiye'nin babası ve ablalarının attığını, onlara para vermemesi ve Bakiye'ye de kendisinin bakması sebebi ile onu çalıştırıp para kazanamamaları sebebi ile kendisine iftira attıklarını, Bakiye'nin daha önceden birkaç Roman aileye çocuklarına bakmaları için bıraktığını bildiğini, Bakiye'nin kendisine Sıla bebeğin bezinde kan gördüğünü söylediğini ancak cinsel amaçlı gelip gelmediğini söylemediğini belirtti.

Şüpheli Kani A.'nın alınan ifadesinde özetle; üzerine isnat edilen suçlamaları kabul etmeyerek, Sıla veya ablası A.'ya hiçbir zaman cinsel amaçlı veya normal olarak temasta bulunmadığını, Bakiye ve çocuklarını 2-3 haftadır tanıdığını, Bakiye ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını, Bakiye'nin çocuklarına bakmadığını, çocuklarını sürekli olarak kendi ikametine yolladığını, sürekli çocukları oğlu K.A.'ye bıraktığını belirtti.

30 günlük yaşam savaşını kaybetmişti

Gizlilik kararı alınan soruşturmada, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri anne Bakiye Yeniçeri, birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (57), komşuları Kani A. (32) ve çocukları G.K. (14) ile K.A.'yi (13) gözaltına aldı.

Malkara ilçesinde annesi tarafından bırakıldığı komşu çocukları tarafından gördüğü şiddet ve cinsel istismar sonucu 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri 7 Ekim 2024 hastanede gördüğü 30 günlük tedavinin ardından hayatını kaybetmişti.

Anne için 67 yıl hapis cezası isteniyor

Hazırlanan iddianamede, anne Bakiye Y.'nin çocuğu Sıla ile ilgili "ihmali davranışla kasten insan öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali" suçlarından toplam 67 yıl hapis cezasına çarptırılması istendi.

Çocuklardan birinin babası olan komşu Kani A. için ise "çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından toplam 28 yıl 6 ay hapisle cezalandırılması talep edilirken, annenin birlikte yaşadığı Sanlı Ö. için "suçu bildirmeme ve gizleme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası talep edildi.

Çocuklara 66 ve 48 yıl

Suça sürüklenen çocuklardan G.K.'nin, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından toplam 66 yıl, K.A.'nın ise "nitelikli cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 48 yıl, "kasten öldürme" suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - TEKİRDAĞ