Sikkeleri piyasaya süremeden yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sikkeleri piyasaya süremeden yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Sikkeleri piyasaya süremeden yakalandı Kayseri'de Bizans ve Roma dönemine ait 200 adet sikke ve obje geçirildi Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kişinin üzerinden Bizans ve Roma dönemine ait 200 adet tarihi sikke ve obje ele geçirildi.

Sikkeleri piyasaya süremeden yakalandı

Kayseri'de Bizans ve Roma dönemine ait 200 adet sikke ve obje geçirildi

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kişinin üzerinden Bizans ve Roma dönemine ait 200 adet tarihi sikke ve obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli A.Y.'nin temin ettiği tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Melikgazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde şahsı durduran ekipler arama yaptı. Yapılan aramada şahsın üzerinden Roma ve Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 200 adet sikke ve obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title