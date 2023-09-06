Siirt Valisi Kızılkaya, İl jandarma komutanından brifing aldı

Siirt Vali ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Siirt Vali ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Vali Kızılkaya, İl Jandarma Komutanlığı ziyaretinde İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ve rütbeli personeller tarafından karşılandı. Daha sonra İl Jandarma Komutanlığı tören mangasını selamlayan Vali Kızılkaya, şeref defterini imzaladı.

Vali Kızılkaya, komutanlığın kent genelindeki çalışmaları hakkında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük'ten brifing aldı.

Vali Kızılkaya, vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak başta olmak üzere birçok konuda jandarma teşkilatının başarılı işler ortaya koyduğunu ifade ederek; her zaman vatandaşın yanında olan jandarma personeline çalışmalarında başarılar diledi. - SİİRT