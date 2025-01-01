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Siirt Valisi Kızılkaya'dan Güvenlik ve Sağlık Ekiplerine Yeni Yıl Ziyareti

Siirt Valisi Kızılkaya'dan Güvenlik ve Sağlık Ekiplerine Yeni Yıl Ziyareti
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Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, yeni yılın ilk saatlerinde güvenlik ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek vatandaşların yeni yılını kutladı ve başarı dileklerinde bulundu.

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, yılın ilk saatlerinde kentteki güvenlik ve kontrol noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini, 112 Acil Çağrı Merkezi ile hastane çalışanlarını ziyaret etti. Ayrıca, hastanede tedavi gören hastaları da ziyaret eden Vali Kızılkaya, vatandaşların yeni yıllarını tebrik etti.

Vali Kızılkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ile birlikte Siirt-Kurtalan karayolundaki noktalarda görevli güvenlik güçlerini ziyaret etti. Güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayan Vali Kızılkaya, sohbet etti ve tatlı ikramında bulundu. Seyahat eden vatandaşlarla da sohbet eden Vali Kızılkaya, trafik kurallarına uymaları konusunda tavsiyelerde bulunarak, yeni yıllarını kutladı. Ardından, 112 Acil Çağrı Merkezi, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden Vali Kızılkaya, sağlık çalışanları ve tedavi gören hastalarla bir araya geldi. Hastanenin acil servisini ziyaret ederek personelin ve hastaların yeni yılını kutlayan Vali Kızılkaya, daha sonra yatan hastaları da ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti ve yeni yıllarını tebrik etti. Vali Kızılkaya, tüm güvenlik ve sağlık ekiplerine başarılar dileyerek, "Tüm Siirtli hemşehrilerimin ve mesai arkadaşlarımın yeni yılını tebrik ediyor, yeni yılın, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için güzel bir yıl olmasını; barışa, dostluğa, dayanışmaya vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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