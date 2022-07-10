Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, kurban kesim alanlarını denetledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, kurban kesim alanlarını denetledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, kurban kesim alanlarını denetledi

Siirt Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesine ait Mezbahan de denetim ve incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesine ait Mezbahan de denetim ve incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Mezbahane de kurbanlık kesim işlemlerini inceleyen Vali Hacıbektaşoğlu, kurbanlık kesim sırasını bekleyen vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Mezbahane hizmetleri ile ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, "Modern mezbahanemiz sayesinde Kurban Bayramı'nda istenmeyen görüntüler yaşanmıyor, tesislerimiz hızlı bir şekilde çalışıyor ve vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlıyor. Kurban Bayramı boyunca hijyen, güvenlik dahil herhangi bir sıkıntı yaşamaması için gerekli önlemler alındı. Tüm ekiplerimiz alanda ve vatandaşlarımızın yanındadır" dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu, "Siirtli hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve Alem-i İslam'ın Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, sağlık ve afiyetler diliyorum" diye konuştu.

Vali Hacıbektaşoğlu'na, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Yıldız eşlik etti. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osman Hacıbektaşoğlu Kurban Bayramı Siirt 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title