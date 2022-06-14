Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, çayda kaybolan Eyüp Güneş'in ailesiyle görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, çayda kaybolan Eyüp Güneş'in ailesiyle görüştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, çayda kaybolan Eyüp Güneş'in ailesiyle görüştü

Siirt Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt'in Pervari ilçesinde pikniğe giden ve Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'in babası Aydın Güneş ve yakınları ile görüştü.

Siirt Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt'in Pervari ilçesinde pikniğe giden ve Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'in babası Aydın Güneş ve yakınları ile görüştü.

Vali Hacıbektaşoğlu, olayın meydana geldiği Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesinde arama çalışmalarını yerinde inceleyerek, İlçe Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin'den bilgi aldı. Vali Hacıbektaşoğlu, arama çalışmalarının devam ettiği Beğendik beldesine 7 kilometre uzaklıktaki Hacı Mehmet köyünde kayıp hemşire Eyüp Güneş'in babası Aydın Güneş ve yakınlarını ziyaret etti.

Güneş ailesinin üzüntülerini paylaşan ve kendilerini teskin eden Vali Hacıbektaşoğlu, bölgede yapılan arama çalışmaları ile ilgili Güneş ailesini bilgilendirdi. Eyüp Güneş'in bulunması için devletin tüm imkan ve kabiliyetlerinin seferber edildiğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, arama, kurtarma çalışmalarına, Bitlis ve Van'dan gelen jandarma ve emniyete ait su altı ekiplerinin yanı sıra UMKE, AFAD, jandarma ve güvenlik korucularının katıldığını belirtti. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pervari Güneş Siirt Eyüp 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title