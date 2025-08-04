Siirt'te Zincirleme Trafik Kazası: Maddi Hasar Meydana Geldi

Siirt'te Zincirleme Trafik Kazası: Maddi Hasar Meydana Geldi
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Siirt'te Adliye Kavşağı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında, üç araç arasındaki çarpışmada maddi hasar oluştu. Yaralananın olmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Adliye Kavşağı'nda sürücü isimleri ve plakaları öğrenilemeyen üç araç kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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