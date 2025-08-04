Siirt'te Zincirleme Trafik Kazası: Maddi Hasar Meydana Geldi

Siirt'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Adliye Kavşağı'nda sürücü isimleri ve plakaları öğrenilemeyen üç araç kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT