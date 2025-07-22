Siirt'te Zemin Hazırlama Çalışmalarında Yangın: 3 Yaralı

Siirt'in Eruh ilçesinde zemin hazırlama çalışmaları sırasında çıkan yangında 3 kişi yaralandı.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Dağdöşü köyünde yürütülen "Çetinkol 2B Sismik Araştırma Projesi" kapsamında, zemin hazırlama çalışmaları sırasında benzinli el sondaj makinesinin yüksek sıcaklık nedeniyle alev alması sonucu 3 işçinin yaralandığı belirtildi. İşçilerden birinin yüzünden, diğer ikisinin ise kollarından hafif şekilde yaralandığı, hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Yaralı işçiler Eruh Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili gerekli incelemeler başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi. - SİİRT