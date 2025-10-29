Siirt'te Zabıta Memuru Bıçaklandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde çarşıda denetimde olan zabıta memuru bıçaklandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı'ndaki Yenidoğan Çarşısı'nda denetimde olan zabıta ekiplerinden Y.B., henüz belirlenemeyen nedenle M.R.M. tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Kurtalan Devlet Hastanesine sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor. - SİİRT