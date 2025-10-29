Haberler

Siirt'te Zabıta Memuru Bıçaklandı

Siirt'te Zabıta Memuru Bıçaklandı
Güncelleme:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde çarşıda denetim yapan zabıta memuru Y.B., bir kişi tarafından bıçaklandığı olayda yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde çarşıda denetimde olan zabıta memuru bıçaklandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı'ndaki Yenidoğan Çarşısı'nda denetimde olan zabıta ekiplerinden Y.B., henüz belirlenemeyen nedenle M.R.M. tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Kurtalan Devlet Hastanesine sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
