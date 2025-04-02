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Siirt'te Yüzüğü Parmağında Sıkışan Vatandaşa İtfaiye Müdahale Etti

Siirt'te Yüzüğü Parmağında Sıkışan Vatandaşa İtfaiye Müdahale Etti
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Siirt'te parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından spiral makinesiyle kesilerek çıkarıldı. 55 yaşındaki şahıs, kendi çabasıyla yüzüğü çıkaramayınca acil çağrı merkezine başvurdu.

Siirt'te bir kişinin parmağında sıkışan yüzük, itfaiye erleri tarafından spiralle kesilerek çıkartıldı.

Kent merkezinde ikamet eden 55 yaşındaki vatandaş, parmağında bulunan yüzüğü çıkarmak istedi. Şahıs, kendi imkanları ile yüzüğü çıkaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine itfaiye erleri verilen adrese yönlendirildi. Yüzük, itfaiye erleri tarafından spiral makinesiyle kesilerek çıkartıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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