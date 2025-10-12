Siirt'te Yük Taşıyan Trenin Vagondan Raydan Çıktı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yük taşıyan trenin bir vagonu raydan çıktı.

Edinilen bilgilere göre, dün sabah saatlerinde yük taşıyan trenin bir vagonu henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine tren kısa sürede durduruldu. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, ekiplerin ray hattındaki aksaklığı gidermek için çalışma başlattığı öğrenildi. - SİİRT