Siirt'te Yük Taşıyan Trenin Vagondan Raydan Çıktı

Siirt'te Yük Taşıyan Trenin Vagondan Raydan Çıktı
Güncelleme:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde yük taşıyan bir trenin vagonu raydan çıktı. Olayda yaralanma veya can kaybı olmadı, ekipler aksaklığı gidermek için çalışmalara başladı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yük taşıyan trenin bir vagonu raydan çıktı.

Edinilen bilgilere göre, dün sabah saatlerinde yük taşıyan trenin bir vagonu henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine tren kısa sürede durduruldu. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, ekiplerin ray hattındaki aksaklığı gidermek için çalışma başlattığı öğrenildi. - SİİRT

