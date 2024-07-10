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Siirt'te yolcu otobüsünde uyuşturucu hap ele geçirildi

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Siirt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan aramada bin 43 adet uyuşturucu hap bulundu. 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Siirt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yolcu otobüsünde yapılan aramada bin 43 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalarda; R.Y., Ö.A.E. ve A.D.'nin kentte uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgilerin edindiği belirtildi.

Açıklamada, şahısların içinde seyahat ettiği otobüsün şehirlerarası otobüs terminalinde durdurulduğu, yapılan aramada 497 adet eztacy ve 546 galara isimli sentetik hap ele geçirildiği ifade edildi. Olayla ile ilgili adli makamlara sevk edilen Ö.A.E.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, R.Y. ve A.D.'nin ise tutuklandığı bildirildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Siirt Narkotik Suçlar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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