Siirt'te yolcu minibüsü ile pikap çarpıştı: 1 yaralı

Siirt yolcu minibüsü ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Afetevler Mahallesi Kurtalan yolu üzerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 AKY 689 plakalı pikap ile E.E. idaresindeki 56 D 0049 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen pikabın sürücüsü yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT