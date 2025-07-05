Siirt'te Yola Fırlayan Çocuğa Otomobil Çarptı

Siirt'te Yola Fırlayan Çocuğa Otomobil Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt Bahçelievler Mahallesi'nde aniden yola fırlayan 5 yaşındaki Mirhan R.T.'ye hafif ticari bir araç çarptı. Çocuk ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Siirt aniden yola fırlayan 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Zekeriya Çabuk Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, aniden yola fırlayan Mirhan R.T. (5) isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan küçük çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Beyoğlu'nun simgesi 60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti

60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Günler sonra ortaya çıktı! İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj

İşte Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.