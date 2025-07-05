Siirt'te Yola Fırlayan Çocuğa Otomobil Çarptı
Siirt Bahçelievler Mahallesi'nde aniden yola fırlayan 5 yaşındaki Mirhan R.T.'ye hafif ticari bir araç çarptı. Çocuk ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Siirt aniden yola fırlayan 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Zekeriya Çabuk Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, aniden yola fırlayan Mirhan R.T. (5) isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan küçük çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa