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Siirt'te Yol Yapımında İş Kazası: 2 İşçi Yaralandı

Siirt'te Yol Yapımında İş Kazası: 2 İşçi Yaralandı
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Siirt-Kurtalan yolunda yol çizgilerini çizen işçilerin boya hortumunun patlaması sonucu 2 işçi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te yol yapım çalışması sırasında boya hortumunun parlaması sonucu 2 işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt- Kurtalan yolunda yol çizgilerini çizen işçiler Mehmet Salih C. ve Şahin Ç., boya tabancasını temizledikleri sırada içi sıcak boya dolu hortumun patlaması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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