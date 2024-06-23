Üye Girişi
Haberler

Siirt'te Yıldırım Düşmesi Sonucu Meydana Gelen Anız Yangınları Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt merkeze bağlı Tuzkuyusu ve Yağmurtepe köylerinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan anız yangınları, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Siirt merkeze bağlı Tuzkuyusu ve Yağmurtepe köylerinde yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen anız yangınları kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Tuzkuyusu ve Yağmurtepe köylerinde yıldırım düşmesi sonucu anız yangını çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, alevleri söndürmek için yoğun bir çaba sarf etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Siirt Doğal Afet Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Harici bilirkişi raporu açıklandı: 15 kişinin can verdiği anız yangını elektrik direğinden çıkmış

Harici bilirkişi raporu açıklandı: 15 kişinin can verdiği anız yangını elektrik direğinden çıkmış

 Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü, savunmasıyla pes dedirtti: Ailesi yanımızdaydı

Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü, savunmasıyla pes dedirtti: Ailesi yanımızdaydı

 Basın toplantısında duygusal anlar! Hakan Çalhanoğlu, gözyaşlarını zor tuttu

Basın toplantısında duygusal anlar! Hakan Çalhanoğlu, gözyaşlarını zor tuttu

 Maç sonunda görmezden gelmişti! Cristiano Ronaldo'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri

Maç sonunda görmezden gelmişti! Cristiano Ronaldo'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title