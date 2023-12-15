Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 115 bin adet boş makaron ve 60 bin adet sigara filtresi bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te yapılan aramada 115 bin adet boş makaron ve 60 bin adet sigara filtresi ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 115 bin adet boş makron ve 60 bin adet sigara filtresi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde kent merkezi Şeyh El Hazin Caddesi üzerinde park halinde olan bir araçta yaptığı aramada 115 bin adet boş makaron, 60 bin adet sigara filtresi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında gerekli tahkikatın yapıldığı belirtildi. - SİİRT