Siirt'te yankesicilik suçundan yakalanan şahıs tutuklandı - Haberler

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Siirt'te yankesicilik suçundan yakalanan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te yankesicilik suçundan yakalanan şahıs tutuklandı

Siirt kent merkezinde dolmuştan inan bir şahsın cebinden 2 bin 200 TL parayı çalan şahıs yakalandı.

SİİRT (İHA) - Siirt kent merkezinde dolmuştan inan bir şahsın cebinden 2 bin 200 TL parayı çalan şahıs yakalandı. Yankesicilik suçundan yakalanan şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaşanan asayiş olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde dolmuştan inen müşteki şahıs cebinden 2 bin 200 TL parayı çalmaya çalışan şüpheliyi fark etmesi ve parasını geri almak isterken darp edilmesi konusu ile ilgili olarak, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği görevlilerince yapılan kamera destekli çalışmalarda konuyu gerçekleştiren şahsın M.O. olduğu tespit edilmiş, devam eden çalışmalarda Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince M.O. isimli şahıs yakalandı. Şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmıştır" denildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Asayiş, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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