Siirt'te Yangın: 7 Kişi Dumandan Etkilendi

Edinilen bilgilere göre, Yeni Doğan Mahallesi Şivan Perver Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 6. katındaki bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, sokağın dar olması nedeniyle güçlükle müdahale ve soğutma işlemleri devam ediyor.

İlk belirlemelere göre 7 kişi dumandan etkilendi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
