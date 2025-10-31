Siirt'te Yangın: 7 Kişi Dumandan Etkilendi

Siirt'in Kurtalan ilçesi Yeni Doğan Mahallesi'nde bir binadaki dairede çıkan yangında ilk belirlemelere göre 7 kişi dumandan etkilendi. Binadakiler tahliye edilirken sokağın dar olması nedeniyle itfaiye ekipleri güçlükle müdahale ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Doğan Mahallesi Şivan Perver Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 6. katındaki bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, sokağın dar olması nedeniyle güçlükle müdahale ve soğutma işlemleri devam ediyor.

İlk belirlemelere göre 7 kişi dumandan etkilendi. - SİİRT