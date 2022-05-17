Siirt'te yamaçtan kopan dev kaya parçaları Botan Çayı'na düştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te yamaçtan kopan dev kaya parçaları Botan Çayı'na düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Siirt'te yamaçtan kopan dev kaya parçaları Botan Çayı'na düştü

Siirt'te dağ yamacından kopan dev kaya parçaları Botan Çayı'na düştü.

Siirt'te dağ yamacından kopan dev kaya parçaları Botan Çayı'na düştü. Tur teknelerinin çökmenin meydana geldiği alanda bulunmaması facianın eşiğinden dönüldü.

Alınan bilgilere göre, dağ yamacında dev kayaların bulunduğu alanda aniden çökme meydana gelmesi sonucu parçalar Botan Çayına düştü. Çökmenin meydana geldiği esnada orada bulunan bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerası ile anbean kaydetti.

Yaşanan çökmenin aşırı yağışlardan dolayı meydana geldiği öğrenilirken, tur teknelerinin orada bulunmaması facianın eşiğinden dönüldü.

(Selami Deniz/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title