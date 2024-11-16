Siirt'te Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonu: 5 Tutuklama
Siirt'te düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi. 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda 3.5 kilo kubar esrar ve 5.600 paket bandrolsüz sigara bulundu.
Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlar ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda yakalanan 7 şüphelinden 5'i tutuklandı.
Siirt'te düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda il merkezi ve Kurtalan ilçesinde 3 kilo 500 gram kubar esrar, 2 kilo 500 gram sentetik cannabinoit bonzai uyuşturucu madde, 32 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 8 adet payp uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Siirt Eruh karayolunda bir kamyonette yapılan aramada ise 5 bin 600 paket bandrolsüz, gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olay ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - SİİRT