Üye Girişi
Haberler

Siirt'te Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonu: 5 Tutuklama

Siirt'te Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonu: 5 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi. 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda 3.5 kilo kubar esrar ve 5.600 paket bandrolsüz sigara bulundu.

Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlar ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda yakalanan 7 şüphelinden 5'i tutuklandı.

Siirt'te düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda il merkezi ve Kurtalan ilçesinde 3 kilo 500 gram kubar esrar, 2 kilo 500 gram sentetik cannabinoit bonzai uyuşturucu madde, 32 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 8 adet payp uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Siirt Eruh karayolunda bir kamyonette yapılan aramada ise 5 bin 600 paket bandrolsüz, gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olay ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bütün dünyanın beklediği maçı Jake Paul kazandı

Dünyanın kilitlendiği boks maçında kazanan belli oldu

 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler

Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler

 Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi dikkat çekti

İmamoğlu'nun kente girişine dikkat
Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde

Tartışılan poz Meclis gündeminde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Arka Sokaklar 690. bölüm tek parça full HD izle! Danilo Şef kime kaşık attı 16 Kasım Cumartesi? Kızılcık Şerbeti 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! 16 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 16 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kızılcık Şerbeti 76. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'nin olimpiyat madalyası alan ilk kadın sporcusu olan Hülya Şenyurt hangi branştır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.