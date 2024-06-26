Siirt'te uyuşturucu suçlarından aranan zanlı tutuklandı

Siirt'te uyuşturucu suçlarından aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, gözaltına alınarak tutuklandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteği ile yürütülen operasyonda 'Uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli şahıs il merkezde saklandığı adreste yakalanarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - SİİRT