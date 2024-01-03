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Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

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Siirt'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

SİİRT - Siirt'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince 1 Ocak'ta Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi ile Çevre Yolunun kesiştiği noktada bulunan boş arazi içerisinde yapılan aramalar sonucu 218 gram kubar esrar ele geçirilerek, 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Aynı tarihte Kooperatif Mahallesi'nde ise yapılan operasyon sonucu 1 şüpheli şahıs üzerinde 501,55 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

8 şüphelinin emniyet işlemleri ise devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Siirt Uyuşturucu Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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