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Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 478,85 gram metamfetamin ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adli mercilere sevk edildi.

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Tınaztepe Mahallesi Sakıp Beygo Caddesi'nde bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada 478, 85 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Siirt Uyuşturucu Suç Operasyon Hukuk 3. Sayfa Haberler

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