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Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu: 332 Gram Esrar Ele Geçirildi

Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu: 332 Gram Esrar Ele Geçirildi
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Siirt'te yapılan bir operasyonda, polisten kaçmaya çalışan K.Y. adlı şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 332 gram esrar ve 1 adet ecstasy maddesi ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

Siirt'te, polisten kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheli K.Y.'nin üzerinde ve evinde yapılan aramada 332 gram esrar ele geçirildi.

Konu ile ilgili Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada; yakalanan şahsın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Kooperatif Mahallesi Fikri Güneri Caddesi üzerinde, kovalamaca sonucu yakalanan K.Y. isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda; uyuşturucu madde satışına hazır halde 53 parça, toplam 332 gram kubar ve toz esrar ile 1 adet ecstasy maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan K.Y, isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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