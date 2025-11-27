Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 3 kişi, çalışma sonucu yakalandı. Üzerlerinde uyuşturucu çıkan şahıslar gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri devriye sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerini fark eden şüpheliler kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde bulundu. Araçta bulunan A.R.Y., Y.T. ve H.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen 3 şüpheli, mevcut delil durumu ve ifadeleri dikkate alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SİİRT