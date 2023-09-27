Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Siirt'te jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından şüpheliler E.Y, B.T, Z.A, K.O ve C.B'nin ikametlerinde yapılan aramada 10 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerden C.B. ve Z.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.Y. tutuklanırken, B.T. ve K.O'nun jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - SİİRT