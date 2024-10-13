Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 1443 Hap Ele Geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda bin 443 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'in Baykan İlçesi Polis Uygulama Noktası'nda durdurulan araçta yapılan aramada, bin 443 adet sentetik ecza olarak tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.Y. isimli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - SİİRT