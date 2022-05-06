Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler

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Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - Siirt kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliğince, Dumlupınar Mahallesi 410. Sokak üzerinde durdurulan H.S. isimli şahsın yapılan kaba üst yoklamasında, ağırlığı 3.33 gram gelen metamfetamin olarak değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dumlupınar, Uyuşturucu, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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