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Siirt'te uçuruma atlayan gencin cansız bedenine ulaşıldı

3. Sayfa Haberleri

Siirt'te uçuruma atlayan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Siirt'te dün Botan Vadisi Milli Parkında kendini uçuruma bırakan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Siirt'te dün Botan Vadisi Milli Parkında kendini uçuruma bırakan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgilere göre, dün, 20 yaşlarındaki bir genç kendini Botan Vadisi Milli Parkından uçuruma bıraktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi Türkiye Afet Müdahale Planının (TAMP) amacı doğrultusunda bölgeye AFAD İl Müdürü Mehmet Cahit Akkoyun koordinasyonunda AFAD, 112 personeli, Jandarma, OYİT, UMKE ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Dün başlayan arama çalışmaları karanlık çökünce ara verildi. Arama çalışmaları sabahın ilk saatlerinde tekrar başlatıldı. Olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirirken bu sabah devam eden çalışmayla şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Şahıs otopsisi yapılmak üzere morga götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türkiye Siirt 3. Sayfa Haberler

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