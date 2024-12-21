Siirt'te Transit Araç Devrildi
Siirt Botan Vadisi mevkiinde bir transit aracın virajı alamayarak devrildiği kaza anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kazada yaralanan olmazken, yalnızca maddi hasar meydana geldi.
Siirt Botan Vadisi mevkiinde virajı alamayan transit, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kaza, Botan Vadisi yakınlarında meydana geldi. Sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen transit yola savrularak devrildi. Kaza anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa