Siirt'te traktör uçurama yuvarlandı: 1 ağır yaralı 3. Sayfa Haberleri Siirt'te traktör uçurama yuvarlandı: 1 ağır yaralı Siirt'in Şirvan ilçesinde Hüseyin D. yönetimindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı, meydana gelen trafik kazasında sürücü ağır yaralandı. Siirt'te traktör uçurama yuvarlandı: 1 ağır yaralı SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesinde Hüseyin D. yönetimindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı, meydana gelen trafik kazasında sürücü ağır yaralandı. Kaza, Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyü yolunda meydana geldi. Hüseyin D. yönetimindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurama yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şirvan Siirt 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Siirt'te traktör uçurama yuvarlandı: 1 ağır yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.