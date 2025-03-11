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Siirt'te Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Siirt'te Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Siirt'in Akyamaç köyü mevkiinde devrilen traktörde sıkışan sürücü Metin A. hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt merkez Akyamaç köyü mevkiinde kontrolden çıkan traktör devrildi: Kazada sürücü hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kazada 35 yaşındaki sürücü Metin A. araç içinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Metin A.'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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