Siirt'te Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Siirt'in Akyamaç köyü mevkiinde devrilen traktörde sıkışan sürücü Metin A. hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt merkez Akyamaç köyü mevkiinde kontrolden çıkan traktör devrildi: Kazada sürücü hayatını kaybetti
Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kazada 35 yaşındaki sürücü Metin A. araç içinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Metin A.'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT