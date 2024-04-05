Siirt'te traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Siirt'te direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Kemerli köyünde seyir halinde olan traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde sürücü Mehmet Nezir Saraç'ın (60) hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT