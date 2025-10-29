Siirt'te Traktör Devrildi: İki Kardeş Yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kardeş yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde seyir halindeki traktör henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Kazada traktör sürücüsü Nurullah K. ile kardeşi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin adından hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT