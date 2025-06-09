Siirt'te Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Siirt'te Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
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Siirt'te virajı alamayan bir sürücü, bariyerlere çarparak yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü araçtan kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, hastaneye sevk edildi.

Siirt'te virajı alamayan sürücü, bariyerlere çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kezer Köprüsü'nde 56 AAH 312 plakalı otomobilin sürücüsü Çetin Yiğit, virajı alamaması sonucu bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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