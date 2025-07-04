Siirt'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

Siirt'te Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Süratli giden otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra park halindeki araca çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Kurtalan Yolu Caddesi Karayolları 94. Şube Şefliği önünde meydana geldi. İddiaya göre, süratli olan 15 AAH 086 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıttıktan sonra park halindeki 56 ABD 874 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle takla atarak ters dönen araçta 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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