Siirt'te trafik kazası: 4 yaralı - Haberler

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Siirt'te trafik kazası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te trafik kazası: 4 yaralı

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Kekliktepe köyü yakınlarında meydana geldi. 07 VIR 95 plakalı ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Eruh Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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