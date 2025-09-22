Siirt'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan- Batman karayolu Çayırlı köyü mevkiinde 06 DID 602 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT