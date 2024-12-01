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Siirt'te Trafik Kazası: 28 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Siirt'te Trafik Kazası: 28 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Siirt'te meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü Nusret Gergef yaşamını yitirdi. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 28 yaşındaki motosiklet sürücüsü Nusret Gergef hayatını kaybetti.

Dün gece saatlerinde Barış Mahallesi'nde plakası ve sürücü ismi öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 28 yaşındaki Nusret Gergef, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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